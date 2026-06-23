Subsecretario de Estado de EE. UU. agradece a Panamá por cooperación y refuerza lazos bilaterales

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este martes una reunión en el Palacio de las Garzas con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y el secretario adjunto de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak.

Durante el encuentro, la delegación estadounidense agradeció la cooperación del Gobierno panameño en temas de migración, seguridad, salud y gestión portuaria, destacando que Panamá se ha consolidado como un socio estratégico en la región.

Landau señaló que en los últimos años Panamá ha demostrado ser un aliado clave, por lo que expresó el interés de Estados Unidos en continuar fortaleciendo la relación bilateral en áreas de interés común, como migración, seguridad, salud y puertos.

Agregó que, en los últimos dos años, “Panamá ha demostrado ser un socio cooperador estratégico”.

Por su parte, el presidente Mulino reafirmó que Estados Unidos es el principal socio de Panamá y aseguró que su administración seguirá trabajando para consolidar y ampliar los vínculos entre ambos países.