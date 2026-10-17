Suministro eléctrico es restablecido en Isla Cañas

La empresa Naturgy informó que logró restablecer este sábado 17 de octubre el suministro eléctrico en Isla Cañas, provincia de Los Santos, una de las comunidades afectadas por el sismo registrado el pasado 9 de octubre y sus posteriores réplicas.

En un comunicado, Naturgy señaló que desde el pasado viernes, la empresa mantenía coordinaciones con el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) para evaluar conjuntamente las condiciones de acceso y seguridad en la isla, con el objetivo de garantizar que los trabajos de recuperación del suministro eléctrico pudieran realizarse de manera segura, tanto para los trabajadores como para la comunidad.Como resultado de estas coordinaciones, este sábado personal de Naturgy y SINAPROC logró ingresar a Isla Cañas, donde ambas entidades trabajaron de manera conjunta para verificar las medidas de seguridad necesarias.

Una vez confirmadas las condiciones de seguridad con SINAPROC, los equipos técnicos de Naturgy procedieron con las labores correspondientes, logrando restablecer el suministro eléctrico durante la misma jornada.Tras el restablecimiento del servicio, los equipos de Naturgy continuarán monitoreando el comportamiento de la red eléctrica en la isla, con el objetivo de verificar su correcto funcionamiento y asegurar la estabilidad del suministro.<br />

ASEP: Suministro eléctrico en Isla Cañas es restablecido luego del sismo

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) confirmó que Naturgy restableció hoy sábado el suministro eléctrico en Isla Cañas, provincia de Los Santos, luego de reparar el cable submarino afectado por el sismo registrado el pasado 9 de octubre.

Durante la revisión se identificó la ruptura del cable submarino. Luego de las labores de reparación, el servicio fue restablecido cerca de las 3:30 p.m. de hoy.

La ASEP reconoce la respuesta técnica de Naturgy para atender esta afectación y continuará dando seguimiento a la operación de la red para verificar la estabilidad y continuidad del servicio eléctrico en Isla Cañas, indicó la entidad en un comunicado.