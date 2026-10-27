Supermercados Xtra reafirma su compromiso con las familias afectadas por el terremoto

Supermercados Xtra, a través de sus fondos de inversión social, sigue tendiendo la mano a las familias de Coclé, Los Santos y Veraguas que resultaron afectadas por el terremoto. Con la entrega de alimentos secos, leche, pañales, agua y artículos de aseo, la empresa busca aliviar las necesidades más urgentes de estas comunidades. Además, para canalizar el espíritu solidario de los panameños, se habilitó la iniciativa “Carretillas Solidarias” en todas sus sucursales a nivel nacional.

Llevando alivio donde más se necesita

Durante el primer fin de semana de la emergencia se lograron entregar más de 13 mil botellas de agua y más de mil bolsas de alimentos.

En Coclé, el equipo de la sucursal de Aguadulce trabajó de la mano con el SINAPROC para llevar ayuda directa a familias en Pocrí, Barrio Unido y el Hospital Dr. Rafael Estévez, mientras que los colaboradores en Penonomé distribuyeron agua en zonas aledañas.

En Los Santos, se movilizó mercancía desde Los Pueblos y Chitré Terminal para asistir a comunidades como Macaracas, La Colorada, Llano de Piedra y varias zonas de Tonosí. Asimismo, en Veraguas, la asistencia logró llegar a poblados en el sur de Soná gracias al apoyo logístico de Fedhupa.

Para multiplicar este esfuerzo, Supermercados Xtra entregó al Despacho de la Primera Dama más de seis toneladas de enseres, agua y colchonetas. También se realizó una

coordinación con el programa de televisión Tu Mañana para llevar más de cuatro toneladas adicionales de ayuda a las familias del distrito de Soná.

Escuchando las situaciones particulares

Más allá de las entregas generales, la cadena procuró atender necesidades muy específicas en cada zona. En la provincia de Herrera, la solidaridad alcanzó a 100 familias en Las Minas que recibieron asistencia directa; además, en Ocú se respondió al llamado del municipio enviando provisiones para las comunidades de Menchaca, Entradero del Castillo, La Cabuya, Cerro Agudo y Cerro Largo. En Los Santos, la empresa llevó pañales, toallitas húmedas y fórmula nutricional a siete pacientes encamados, y donó abanicos para mejorar el ambiente en la sala de maternidad del Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas.

Tampoco se podía olvidar a quienes han estado apoyando desde la primera línea. Por ello, se brindó alimentación al personal del Centro Logístico Panamá Pacífico, se entregaron abanicos el proyecto “Chantín pa la gente” de la Alcaldía de Panamá, se facilitó agua para los voluntarios del Parque Omar y se donaron 400 libras de pollo y cerdo a los cuerpos de bomberos de Panamá y Chitré.

Carretillas Solidarias: una respuesta que une a los panameños

Hoy, las Carretillas Solidarias continúan activas en todas las tiendas. Gracias a la empatía de los clientes, se han logrado recolectar y enviar a los centros de acopio más de 14 toneladas de productos en esta primera semana.

Con cada aporte, Supermercados Xtra reafirma su propósito de estar cerca de las comunidades panameñas frente a las adversidades, uniendo voluntades entre colaboradores, clientes y aliados para salir adelante.