Suspenden cirugías en el complejo de la CSS por mantenimiento eléctrico

El Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid suspendió las cirugías programadas para este viernes 17 de octubre debido a trabajos de mantenimiento en su sistema eléctrico de emergencia, que se extenderán durante 48 horas.

Estos trabajos, que incluyen las áreas de cuidados intensivos y salón de operaciones, no afectarán las cirugías de urgencia ni la atención cotidiana de los pacientes que acudan a los diferentes servicios médicos, informó la institución. El personal del Complejo Hospitalario apoyará en las labores de traslado de pacientes desde cuidados intensivos hacia otras áreas internas del centro hospitalario para garantizar la continuidad del servicio.

Además, las autoridades del Complejo realizaron coordinaciones con otras unidades ejecutoras para que reciban pacientes, en caso de ser necesario, mientras duren estos trabajos, que buscan garantizar el suministro ininterrumpido del fluido eléctrico en el hospital, explicaron.