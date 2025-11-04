Suspenden desfile del 4 de noviembre en Colón por fuertes lluvias

El desfile cívico del 4 de noviembre en la ciudad de Colón fue suspendido debido a las fuertes lluvias registradas en la provincia, confirmó la directora regional del Ministerio de Educación, Rosa Martínez.

Martínez explicó que el evento había iniciado, pero las condiciones climáticas obligaron a detener la actividad “por responsabilidad y seguridad de los estudiantes”. La decisión fue comunicada a los estamentos de seguridad, entre ellos la Policía Nacional, la Autoridad de Tránsito y la Gobernación de Colón.

“Ante las inclemencias del tiempo y guardando la seguridad de los estudiantes, hemos tomado la decisión de suspender el desfile. No podemos continuar con los actos bajo estas condiciones”, señaló la funcionaria.

La directora añadió que los actos protocolares del 5 de noviembre se mantienen según lo programado. Indicó que el desfile está previsto para iniciar a las 7:00 a.m. si las condiciones del clima lo permiten.