TECH Global University es reconocida por Forbes como «la mejor universidad online del mundo»

Forbes, prestigiosa revista especializada en negocios y finanzas, ha destacado a TECH Global University como «la mejor universidad online del mundo». Así lo han hecho constar en un artículo de su edición digital, en el que se hacen eco del caso de éxito de esta institución y ponen en valor «la oferta académica que ofrece, la selección de su personal docente, y un método de aprendizaje innovador orientado a formar a los profesionales del futuro».

La reconocida publicación empresarial ha resaltado el trabajo constante de esta universidad para ponerse a la vanguardia del sector educativo en un momento en el que las condiciones sociales han acelerado el declive de los modelos pedagógicos tradicionales en favor de los nuevos planteamientos en línea.

Forbes hace hincapié en la metodología 100% online de TECH Global University y sus resultados, que «son sobresalientes, superando con nota los estándares mundiales de calidad que evalúan la efectividad de la formación online». Este planteamiento ha obtenido puntuaciones por encima de los 4 puntos sobre 5 que ofrece la escala de Likert. De la misma forma, su método de enseñanza, el Relearning, ha obtenido más de 8 puntos sobre 10.

Un claustro docente al nivel de Harvard o Stanford

Una de las principales singularidades de TECH Global University es su notable oferta académica, compuesta por 14.000 programas de Doctorados, Licenciaturas, Maestrías, Expertos Universitarios, Diplomados, Programas de Desarrollo Directivo y Cursos de Idiomas, entre otros.

Su amplio catálogo contiene facultades como Ciencias del Deporte, Derecho, Diseño, Educación, Enfermería, Escuela de Negocios, Escuela de Idiomas, Farmacia, Fisioterapia, Historia, Humanidades, Informática, Ingeniería, Inteligencia Artificial, Medicina, Nutrición, Odontología, Periodismo y Comunicación, Psicología, Veterinaria o Videojuegos. Esta última, enfocada exclusivamente a la creación, el desarrollo y diseño de videojuegos, garantiza una especialización única a nivel internacional.

Además, cuenta con un claustro de más de 6.000 docentes de envergadura mundial. Catedráticos, investigadores y especialistas de los 5 mayores hospitales del mundo o altos directivos de multinacionales, entre los que resaltan nombres como Isaiah Covington, entrenador de rendimiento de los Boston Celtics; Magda Romanska, investigadora principal de MetaLAB de Harvard; Ignacio Wistuba, presidente del departamento de patología molecular traslacional del MD Anderson Cancer Center, o D.W. Pine, director creativo de la revista TIME, entre muchos otros. Este hecho le ha valido para ganarse el apelativo de “Harvard online”.

TECH Global University, la mayor universidad digital del mundo

TECH es la mayor universidad digital del mundo. Con un impresionante catálogo de más de 14.000 programas académicos disponibles en 11 idiomas, se posiciona como líder en empleabilidad, con una tasa de inserción laboral del 99%.

Está reconocida oficialmente en América, como TECH Universidad (México). Asimismo, tiene una sólida presencia en África, con TECH RUCU University (Tanzania) y TECH Euromed University (Marruecos), y en Europa a través de TECH Global University (Andorra) y TECH Universidad (España).

Gracias a su enfoque internacional, TECH tiene presencia en más de 150 países y ha sido reconocida en dos ocasiones por el Financial Times como una de las 250 compañías con mayor crecimiento en Europa en los últimos años. Esto le ha permitido convertirse en la universidad oficial de la NBA, ofreciendo programas exclusivos impartidos por destacados directivos, entrenadores y exjugadores de la principal liga de baloncesto del mundo.

Por otro lado, la prestigiosa revista Forbes la ha distinguido como la “mejor universidad online del mundo”, destacando su innovadora metodología de aprendizaje, el Relearning, así como la implementación del Método del Caso de Harvard.

Además, cuenta con un claustro docente ivy league, al nivel de Harvard o Stanford. Sus más de 6.000 profesores trabajan en las mejores compañías, organizaciones e instituciones del mundo. Las mayores multinacionales (Amazon, Apple, Google, Nike...), los mejores hospitales (Clínica Mayo, MD Anderson...) o las mejores instituciones deportivas (Boston Celtics, Dallas Cowboys...) prestan a sus mejores profesionales para dirigir los programas académicos de TECH.

La calidad de su infraestructura digital y su alto estándar educativo han sido reconocidos por Google con el estatus de Google Partner Premier, una distinción reservada únicamente al 3% de las mayores instituciones digitales.

TECH también es considerada la Universidad mejor valorada por sus alumnos, con una valoración media de 4,9 sobre 5 en más de 25.000 valoraciones públicas en los principales portales internacionales.