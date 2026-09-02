TECH Global University, la universidad mejor valorada del mundo por sus alumnos

Las plataformas de opinión de mayor relevancia a nivel mundial han posicionado a TECH Global University como la universidad mejor valorada del mundo por sus alumnos. En esta línea, Google Maps, utilizada por más de 1.000 millones de personas según datos oficiales de la plataforma, es una de las principales fuentes de elogios continuos para la institución. Así, acumulan más de 4.000 reseñas positivas, alcanzando una puntuación de 4,9 sobre 5. Estas opiniones destacan el nivel de sus programas académicos, la atención pormenorizada a cada alumno y la flexibilidad que proporciona el aprendizaje en línea.

De la misma forma, la web de valoraciones Trustpilot, que verifica y valida la autenticidad de cada una de las opiniones publicadas, le ha concedido su calificación más alta, situándola como la referencia universitaria absoluta a nivel internacional. De este modo TECH Global University ha obtenido una puntuación de 4,9 sobre 5, atendiendo a las más de 4.000 reseñas recibidas.

Esta cifra se corresponde con la calificación de Excelente, la más alta que una institución dedicada a la enseñanza puede obtener en Trustpilot. Desde esta empresa explican que su metodología se basa en la evaluación de diversos factores como la cantidad, la calidad y la antigüedad de las reseñas recibidas. Además de la apreciación individual del alumno, se tiene en cuenta la regularidad de la recepción de opiniones sobre los servicios obtenidos. Por eso, la medición considera la voluntad de cada universidad por obtener una retroalimentación constante de los estudiantes.

Por otra parte, en plataformas de búsqueda de trabajo y bolsas de empleo punteras como Indeed e InfoJobs, TECH Global University destaca por la positiva valoración que los

empleados y colaboradores realizan de la universidad, resaltando el ambiente profesional y las oportunidades de crecimiento dentro de la empresa. Al igual que en el resto de las plataformas, cuenta con la máxima puntuación, 4,9 sobre 5, y se posiciona como la institución universitaria mejor valorada tras más de 6.000 opiniones.

TECH Global University, líder en empleabilidad con una tasa del 99%

Hay diversas razones que justifican el éxito de TECH Global University, la mayor universidad digital del mundo, en los portales de opinión. Susana Morales, exalumna del Máster de Neurociencias destaca que “la universidad otorga unos contenidos de primer nivel, lo que asegura una calidad superior en la adquisición de competencias”. En este contexto, miles de reseñas señalan la calidad de la enseñanza de esta institución, así como su atención individualizada y eficaz.

Otros estudiantes egresados como Alessandro Pellegri, residente en Roma, resaltan la posibilidad de “poder estudiar al ritmo de cada quien”. En esa misma línea, la alumna Elizabeth Henderson, exalumna del Máster en Medicina Estética, afirma que lo mejor de la titulación es su “orientación profesional, al responder a las necesidades actuales de cada área clínica”. Estas apreciaciones van en consonancia con los numerosos reconocimientos que ha recibido TECH Global University, la cual ha sido también reconocida como Google Partner Premier, un galardón al que solo tienen acceso el 3% de las empresas.

En un mundo digitalizado, son cada vez más personas las que apuestan por aprovechar el medio online para especializarse o actualizarse en áreas de alta demanda profesional que antes estaban relegadas a aulas rígidas y con horarios preestablecidos. Según los informes más recientes de Research and Markets, el mercado de e-learning genera una proyección de ingresos de aproximadamente 701.000 millones de dólares para 2030, y se estima un crecimiento anual compuesto del 14,6% para el periodo 2026-2030.

Estos datos confirman la preferencia de la capacitación online frente a la tradicional. En esta coyuntura, la valoración de los usuarios es un factor definitivo a la hora de decantarse por una u otra universidad. Según un estudio de Trusted Shops, el 97% de los usuarios busca comentarios de otros consumidores antes de comprar algún producto por internet, tendencia que se mantiene en el ámbito educativo.

TECH Global University, la mayor universidad digital del mundo

TECH es la mayor universidad digital del mundo. Con un impresionante catálogo de más de 14.000 programas académicos disponibles en 11 idiomas, se posiciona como líder en empleabilidad, con una tasa de inserción laboral del 99%.

Está reconocida oficialmente en América, como TECH Universidad (México). Asimismo, tiene una sólida presencia en África, con TECH RUCU University (Tanzania) y TECH Euromed University (Marruecos), y en Europa a través de TECH Global University (Andorra) y TECH Universidad (España).

Gracias a su enfoque internacional, TECH tiene presencia en más de 150 países y ha sido reconocida en dos ocasiones por el Financial Times como una de las 250 compañías con mayor crecimiento en Europa en los últimos años.

Por otro lado, la prestigiosa revista Forbes la ha distinguido como la “mejor universidad online del mundo”, destacando su innovadora metodología de aprendizaje, el Relearning, así como la implementación del Método del Caso de Harvard.

Además, cuenta con un claustro docente ivy league, al nivel de Harvard o Stanford. Sus más de 6.000 profesores trabajan en las mejores compañías, organizaciones e instituciones del mundo. Las mayores multinacionales (Amazon, Apple, Google, Nike...), los mejores hospitales (Clínica Mayo, MD Anderson...) o las mejores instituciones deportivas (Boston Celtics, Dallas Cowboys...) prestan a sus mejores profesionales para dirigir los programas académicos de TECH.

La calidad de su infraestructura digital y su alto estándar educativo han sido reconocidos por Google con el estatus de Google Partner Premier, una distinción reservada únicamente al 3% de las mayores instituciones digitales.

TECH también es considerada la Universidad mejor valorada por sus alumnos, con una valoración media de 4,9 sobre 5 en más de 25.000 valoraciones públicas en los principales portales internacionales.