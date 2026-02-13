Tenga cuidado con las enfermedades y accidentes durante los Carnavales

Las intoxicaciones alimentarias, infecciones cutáneas, enfermedades transmitidas por vectores y contagios respiratorios figuran entre los principales riesgos para la salud durante las festividades del Carnaval, de acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa).

El médico familiar del Minsa, Jorge Rodríguez, informó que “las intoxicaciones alimentarias se deben a una mala manipulación, preparación o almacenamiento de los alimentos, lo que provoca diarrea y dolores estomacales”.

Rodríguez detalló que “también se registran infecciones cutáneas, relacionadas con el uso del agua proveniente de carros cisterna, como el pie de atleta o un hongo que se puede contraer por no utilizar zapatos adecuados o por el contacto con agua estancada durante la mojadera”.

Asimismo, señaló que “durante estas fiestas aumentan las infecciones transmitidas por vectores, como dengue, zika y chikungunya, especialmente en lugares con poca limpieza donde las personas se hospedan”.

En materia de prevención, la coordinadora de Control de Alimentos del Minsa, Magaly Bullen, explicó que el plan de trabajo para los carnavales contempla operativos y preoperativos. Indicó que durante la semana previa a las festividades se realizarán inspecciones en establecimientos fijos ubicados en las áreas de celebración y en restaurantes.

De transmisión sexual

El presidente de Probidsida, el doctor Orlando Quintero, advirtió sobre los riesgos asociados a las conductas sexuales sin protección durante la fecha. “El exceso en el consumo de alcohol, la presión del grupo y la improvisación suelen llevar a decisiones que se toman sin considerar las consecuencias”.

Quintero subrayó que “aunque el preservativo (condón) es un método eficaz para prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, su uso continúa siendo irregular”. Además, mencionó que solo una cuarta parte de los jóvenes lo utiliza, mientras que otro porcentaje similar nunca lo usa, y el resto lo emplea de manera ocasional, lo que equivale a no estar protegido.