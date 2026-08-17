Transparencia es lo que piden al nuevo rector de la Unachi

Elevar el nivel académico, mejorar la infraestructura de los centros regionales y colaborar con las investigaciones sobre las presuntas irregularidades de la pasada administración son algunas de las principales peticiones de la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) al nuevo rector, que será elegido el próximo 19 de agosto.

Al respecto, el catedrático Cristian Nieto señaló que: “Los profesores esperamos que se eleve más la academia y que todos los procedimientos se hagan de manera transparente, con el objetivo principal de que el estudiante tenga las mejores capacidades al momento de egresar y esté preparado para desenvolverse en el campo laboral”.

Por su parte, el líder estudiantil Derek Bartlett manifestó que, “nosotros como estudiantes esperamos que el que gane logre la estabilidad de la universidad. Sabemos que el rector electo tendrá un periodo corto, pero tendrá el gran reto de ganarse la confianza del Gobierno para lograr un presupuesto que vaya cónsono con la realidad de esta casa de estudios”.