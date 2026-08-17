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Transparencia es lo que piden al nuevo rector de la Unachi

La comunidad universitaria espera que el próximo rector fortalezca la calidad académica, atienda las deficiencias de infraestructura y garantice transparencia en la gestión, además de contribuir al esclarecimiento de las presuntas irregularidades

Transparencia es lo que piden al nuevo rector de la Unachi
Transparencia es lo que piden al nuevo rector de la Unachi
ML | Seis de los siete candidatos a rector de la Unachi.
Transparencia es lo que piden al nuevo rector de la Unachi
ML | Entrada principal de la Unachi.
Amilkar Rodriguez
17 de agosto de 2026

Elevar el nivel académico, mejorar la infraestructura de los centros regionales y colaborar con las investigaciones sobre las presuntas irregularidades de la pasada administración son algunas de las principales peticiones de la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) al nuevo rector, que será elegido el próximo 19 de agosto.

Al respecto, el catedrático Cristian Nieto señaló que: “Los profesores esperamos que se eleve más la academia y que todos los procedimientos se hagan de manera transparente, con el objetivo principal de que el estudiante tenga las mejores capacidades al momento de egresar y esté preparado para desenvolverse en el campo laboral”.

Por su parte, el líder estudiantil Derek Bartlett manifestó que, “nosotros como estudiantes esperamos que el que gane logre la estabilidad de la universidad. Sabemos que el rector electo tendrá un periodo corto, pero tendrá el gran reto de ganarse la confianza del Gobierno para lograr un presupuesto que vaya cónsono con la realidad de esta casa de estudios”.

De acuerdo con el calendario electoral, el 28 de agosto será la proclamación oficial del nuevo rector y el 31 de agosto la toma de posesión
Siete candidatos se mantienen en la carrera por la rectoría de la Unachi

ml | Tras la renuncia de la exrectora Etelvina de Bonagas, se estableció la fecha para las nuevas elecciones de rectoría. En el proceso llegaron a postularse inicialmente 10 candidatos, pero, por motivos estratégicos, tres decidieron retirarse. Los candidatos que se mantienen en la contienda son Rosemary Hernández, Absel Navarro, Ramón Rodríguez, Edith Rivera, Erick Miranda, Félix Estrada Kapell y Hugo Moreno. En tanto, Porfirio Navarro, Edgardo de la Torre y Jorge López se retiraron.

¿Qué heredará el nuevo rector que resulte ganador en la Unachi?

ml | La autoridad que resulte electa el 19 de agosto recibirá una institución con más de 22 mil estudiantes. Aunque por el momento no hay cifras exactas de cuantos votarán, el proceso será por un sistema de sufragio ponderado; además, recibirá una planilla que ronda los 2,000 funcionarios. Según reportes oficiales, también heredará una deuda de 11 millones de dólares con la Caja del Seguro Social y cuestionamientos sobre el manejo de recursos, títulos académicos y estructuras administrativas. Analistas señalan que el nuevo rector tendrá como primera tarea ordenar las finanzas.

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