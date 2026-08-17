Transparencia es lo que piden al nuevo rector de la Unachi

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Tras la renuncia de la exrectora Etelvina de Bonagas, se estableció la fecha para las nuevas elecciones de rectoría. En el proceso llegaron a postularse inicialmente 10 candidatos, pero, por motivos estratégicos, tres decidieron retirarse. Los candidatos que se mantienen en la contienda son Rosemary Hernández, Absel Navarro, Ramón Rodríguez, Edith Rivera, Erick Miranda, Félix Estrada Kapell y Hugo Moreno. En tanto, Porfirio Navarro, Edgardo de la Torre y Jorge López se retiraron.