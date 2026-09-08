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Transportistas piden que se congele el precio del combustible

Los grupos de transportistas se encuentran en incertidumbre tras el alza del combustible. Esperan que el director de la ATTT eleve una petición al ministro de Economía y Finanzas.

Transportistas piden que se congele el precio del combustible
Cortesía | Buses en la Gran Terminal Nacional de Transporte de Albrook.
Transportistas piden que se congele el precio del combustible
Transportistas piden que se congele el precio del combustible
ML | Buses colegiales.
Amilkar Rodriguez
08 de septiembre de 2026

Los transportistas expresaron su preocupación por el aumento de los costos del combustible y sostienen que el subsidio que reciben actualmente resulta insuficiente para cubrir sus gastos operativos.

Ante la situación, Jorge Dimas, presidente de la Cámara Nacional de Transporte, informó que “estamos solicitando el congelamiento del precio del combustible en 90 centavos, tomando como referencia el acuerdo alcanzado anteriormente en una mesa de negociación con la Presidencia de la República”.

Dimas explicó: “ayer sostuvimos una reunión con el director de Tránsito y Transporte Terrestre, Nicolás Brea y se comprometió a trasladar la petición al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, con el objetivo de concretar una reunión en los próximos días”.

En tanto, Adán Cogley, presidente del Sindicato de Conductores de Taxi de Santiago, señaló que, “los transportistas hemos detectado problemas relacionados con la plataforma utilizada para el subsidio y con los montos que recibimos”.

Cogley aseguró que desde hace varios meses el subsidio no se estaría cumpliendo en su totalidad. Según explicó, “el acuerdo establecía un beneficio equivalente a 90 centavos por combustible, pero al realizar nuestros cálculos determinamos que el monto está rondando los 99 centavos”.

A 0.90
centavos quieren los transportistas que se les congele el precio del combustible.
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Transportistas de buses colegiales se pronuncian

ml | Ricardo Díaz, dirigente de los conductores de buses colegiales, indicó que otro de los problemas está relacionado con la forma en que se estableció el porcentaje del subsidio.

Explicó que cuando comenzaron las negociaciones, el Gobierno fijó un porcentaje oficial basado en el costo del combustible, pero posteriormente se registraron incrementos de hasta cinco centavos, una situación que, a su juicio, no ha sido compensada adecuadamente.

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