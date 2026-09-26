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Tres aprehendidos y decomiso de droga deja el segundo día de la “Operación Pacífico” en Veracruz

Tres aprehendidos y decomiso de droga deja el segundo día de la “Operación Pacífico” en Veracruz
Tres aprehendidos y decomiso de droga deja el segundo día de la “Operación Pacífico” en Veracruz.
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Tres aprehendidos y decomiso de droga deja el segundo día de la “Operación Pacífico” en Veracruz
Tres aprehendidos y decomiso de droga deja el segundo día de la “Operación Pacífico” en Veracruz.
Redacción Web
26 de septiembre de 2026

Unidades de la Policía Nacional aprehendieron a tres personas y decomisaron sustancias ilícitas durante el segundo día consecutivo de despliegue de la “Operación Pacífico” en el corregimiento de Veracruz y áreas aledañas.

El operativo contra grupos delictivos del sector incluyó múltiples allanamientos, registros de inmuebles y diligencias de localización de personas requeridas por los tribunales de justicia.

Como parte de la estrategia para neutralizar la movilidad de elementos vinculados a actividades criminales, la fuerza pública estableció puntos de control fijos en las principales vías de acceso y salida de la comunidad.

Las autoridades confirmaron que mantendrán la presencia policial en la zona para reforzar la seguridad de los residentes.

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