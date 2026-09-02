Tres capturados por presunta vinculación con homicidio de empresario suizo-español

Cinco personas fueron aprehendidas durante diligencias realizadas en Pacora, Las Cumbres y el distrito de San Miguelito, como parte de la Operación Destello, que adelanta la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana con apoyo de la Policía Nacional.

Tres de los aprehendidos, dos hombres y una mujer, son investigados por su presunta vinculación con el homicidio doloso agravado de un empresario de origen suizo-español, ocurrido el 15 de abril de 2026 en Llano Bonito, corregimiento de Juan Díaz, cerca del Corredor Sur. También son requeridos en una investigación por presunta asociación ilícita.

En Las Cumbres fue aprehendido otro hombre, presuntamente vinculado con un homicidio ocurrido el 12 de julio de 2026 en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos, específicamente en el sector de Tierra Prometida.

Durante otras diligencias realizadas en Pacora, la Fiscalía ubicó presunta sustancia ilícita y aprehendió a un hombre.

Las cinco personas serán puestas a disposición de un Tribunal de Garantías, donde se realizarán las audiencias correspondientes y los fiscales presentarán sus solicitudes.