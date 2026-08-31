Tres capturados y dos armas decomisadas tras intento de robo en Las Garzas

Este lunes, tres hombres fueron capturados luego de ser sorprendidos presuntamente cuando intentaban cometer un robo a mano armada en un minisúper del corregimiento de Las Garzas.

El hecho fue informado por la Policía Nacional, que detalló que unidades del Servicio Policial Motorizado Lince acudieron al lugar tras recibir una alerta.

Durante el procedimiento fueron decomisadas dos armas de fuego, equipos tecnológicos y dinero en efectivo.

Los aprehendidos y los indicios quedaron a órdenes de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones, según la Policía