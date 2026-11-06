Tribunal rechaza apelación de Carrizo y mantiene detención domiciliaria

El Tribunal Superior de Apelaciones rechazó este viernes 6 de noviembre el recurso presentado por la defensa del exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, y confirmó la medida cautelar de detención domiciliaria que cumple por una investigación relacionada con el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

La apelación fue presentada por el abogado Víctor Orobio, luego de que el pasado 14 de octubre la jueza de garantías Mónica Barrios rechazara la solicitud de sustituir la detención domiciliaria por reportes periódicos los días 15 y 30 de cada mes.

En febrero pasado, otra decisión del Tribunal Superior de Apelaciones también confirmó la detención domiciliaria y la prohibición de salida del país.

La investigación guarda relación con un presunto incremento patrimonial no justificado de aproximadamente 1.9 millones de dólares durante el periodo en que Carrizo ejerció como vicepresidente.