Tribunal Superior confirma fallo absolutorio en casos Lava Jato y Panama Papers

El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial confirmó este 13 de agosto, en todas sus partes, la sentencia absolutoria en los emblemáticos casos Lava Jato y Panama Papers, ratificando de manera definitiva el fallo emitido previamente en primera instancia.

La decisión quedó establecida mediante la Sentencia de Segunda Instancia N.º 12 del 10 de agosto de 2026, con la cual los magistrados resolvieron la apelación interpuesta contra la Sentencia Absolutoria N.º 03 del 28 de junio de 2024, dictada por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá.

El documento, identificado bajo el número de proceso 48931-19, señala que en la etapa inicial fueron absueltas 29 personas vinculadas a la investigación por el presunto delito de blanqueo de capitales. En aquella decisión de 2024, el tribunal de primera instancia determinó que no se había acreditado de manera suficiente la responsabilidad penal de los acusados.

La resolución de segunda instancia mantiene el resultado de aquel fallo y cierra la etapa de apelación ante el Tribunal Superior respecto de la sentencia absolutoria examinada. El documento también revela los nombres de las 31 personas que se encontraban acusadas en proceso penal de Java Lato y las 28 por el de Panama Papers.