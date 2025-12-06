UDELAS impulsa construcción de nuevas sedes en Coclé y Azuero con inversión superior a B/. 2.8 millones

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) anunció la entrega de dos órdenes de proceder para la construcción de sus sedes propias en las extensiones de Coclé y Azuero, en la provincia de Los Santos, con una inversión que supera los 2.8 millones de balboas. Las nuevas infraestructuras incluirán aulas de clases y laboratorios especializados destinados a fortalecer la formación académica de cientos de estudiantes.

A través de un comunicado, la institución informó que las órdenes fueron entregadas por la rectora Nicolasa Terreros Barrios a la empresa Constructora Battikh, S.A. En Coclé, el proyecto tendrá un costo de B/. 1,244,297.50, mientras que en la Extensión de Azuero la inversión asciende a B/. 1,635,717.69, en beneficio de jóvenes que aspiran a carreras profesionales orientadas al desarrollo local y nacional.

Ambas obras cuentan con el respaldo institucional, luego de ser aprobadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y refrendadas por la Contraloría General de la República, paso que garantiza la transparencia y la correcta ejecución de los proyectos. Según UDELAS, estas inversiones representan un fortalecimiento significativo para la educación superior pública del país.

Durante el acto, Terreros Barrios destacó que la universidad también avanza en la primera fase de construcción de una nueva extensión en la provincia de Colón, con el objetivo de consolidar presencia en cinco provincias del territorio nacional.

En el caso de la Extensión de Coclé, se desarrollará la segunda etapa del pabellón de laboratorios, que incluye espacios especializados en química, física, biología, tecnología y lenguas. “Este proyecto representa un paso trascendental para nuestra comunidad académica, pues cada aula y laboratorio será un espacio donde germinen nuevas ideas y se formen profesionales íntegros y capaces”, afirmó la rectora.

Para la provincia de Los Santos, el proyecto contempla la construcción de dos pabellones de aulas que beneficiarán a más de 650 estudiantes de Herrera y Los Santos, ampliando la oferta académica y mejorando las condiciones de estudio.

La entidad educativa resaltó que en el evento participaron autoridades locales de ambas provincias, quienes se comprometieron a apoyar a UDELAS en la habilitación de los servicios básicos de agua, electricidad y accesos viales para las nuevas instalaciones, ubicadas detrás del Hospital Anita Moreno, en La Villa de Los Santos.