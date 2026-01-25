UMIP recibe al Buque Escuela de Massachusetts

La Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) recibió la visita del Buque Escuela TS Kennedy (recientemente renombrado como Patriot State II), perteneciente a la Academia Marítima de Massachusetts. Este primer arribo al país forma parte de un intercambio académico y cultural entre ambas instituciones educativas.

Este encuentro permitió que cinco estudiantes y un profesor del centro de estudios superiores panameño tuvieran la oportunidad de embarcarse en el buque por un período de una semana. Durante este tiempo, vivirán la experiencia de la vida en alta mar, conocerán las operaciones a bordo y fortalecerán sus conocimientos prácticos en el ámbito marítimo, según informó el rector Víctor Luna Barahona.

Durante su estadía, los tripulantes del buque realizaron un recorrido por las instalaciones universitarias, donde conocieron la oferta académica, los espacios de formación y el modelo educativo. Como parte de la agenda, se desarrolló un convivio deportivo que fortaleció los lazos de amistad y cooperación entre los estudiantes de ambas instituciones.