Un muerto y 15 heridos dejan accidentes de tránsito en las últimas 24 horas

Una persona murió y otras 15 resultaron lesionadas en 100 accidentes de tránsito registrados durante las últimas 24 horas a nivel nacional, informó la Policía Nacional.

Por otro lado, durante este período, la Policía aprehendió a 156 personas en el marco del Plan Firmeza. De estos, 123 fueron por oficio, 21 por faltas administrativas, cuatro en flagrancia y ocho por microtráfico.

Además, se realizaron 22 diligencias de allanamiento en coordinación con el Ministerio Público, en las que fueron decomisadas tres armas de fuego, 52 municiones y dos proveedores, además de B/.77.75 en efectivo.

Las autoridades también recuperaron vehículos cuatro que mantenían denuncia por robo y hurto.

En materia de tránsito, se colocaron 855 boletas por incumplir el Reglamento de Tránsito, entre ellas 239 por exceso de velocidad, 37 por luces inadecuadas, 26 por embriaguez comprobada y seis por licencias vencidas. Un total de 79 vehículos fueron removidos con grúa.