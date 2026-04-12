Un total de 178 personas arrestó la Policía Nacional en las últimas 24 horas

La Policía Nacional informó que, durante las últimas 24 horas, un total de 178 personas fueron aprehendidas en diversos operativos realizados a nivel nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, 110 de las detenciones se efectuaron por oficio, mientras que 47 correspondieron a faltas administrativas. Asimismo, 14 personas fueron aprehendidas en flagrancia y siete por presuntos delitos relacionados con microtráfico.

En el marco de estas acciones, las unidades policiales llevaron a cabo 18 diligencias de allanamiento, logrando el decomiso de cuatro armas de fuego junto a 20 municiones. Además, se incautaron B/. 1,665.00 en efectivo y se recuperó un vehículo que mantenía denuncia.

En materia de tránsito, la institución detalló la imposición de 1,015 boletas por diversas infracciones. Entre las más recurrentes destacan 126 por exceso de velocidad, 71 por luces no adecuadas, 40 por licencia vencida, siete por el uso del celular al conducir, 30 por embriaguez comprobada y 13 por conducir con aliento alcohólico.

Como parte de los operativos viales, un total de 107 vehículos fueron removidos mediante grúas.