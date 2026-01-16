Una mujer requerida por la justicia es detenida en Juan Díaz

Mediante diligencia de allanamiento y registro realizada en el corregimiento de Juan Díaz, la Policía Nacional (PN) detuvo a una mujer de 43 años, la cual era requerida por las autoridades judiciales por el delito contra el patrimonio económico en la modalidad de estafa, informaron de la PN.

Destacaron que la aprehensión es el resultado de las diversas acciones policiales que se desarrollan en la Zona Policial de Don Bosco, para contrarrestar los hechos delictivos.

La detenida fue puesta a órdenes de las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes, detallaron de la PN.