Unas 166 personas fueron capturadas en las últimas 24 horas durante operativos policiales

Un total de 166 personas fueron aprehendidas por la Policía Nacional en las últimas 24 horas como parte de los operativos realizados a nivel nacional bajo el denominado Plan Firmeza.

Se detalló que del total de aprehensiones, 108 correspondieron a personas requeridas mediante oficio, 32 por faltas administrativas, 24 fueron capturadas en flagrancia y dos por casos relacionados con microtráfico.

Durante el mismo periodo se llevaron a cabo 62 diligencias de allanamiento en coordinación con el Ministerio Público. Como resultado, las autoridades decomisaron siete armas de fuego, siete proveedores y 769 municiones, además de B/.100 en efectivo.

También fueron recuperados tres vehículos que mantenían denuncias por robo y hurto.

En materia de tránsito, las autoridades impusieron 955 boletas por incumplimiento del Reglamento de Tránsito. De estas, 314 fueron por exceder los límites de velocidad, 29 por utilizar luces inadecuadas, 16 por hablar por celular mientras conducían y 13 por mantener la licencia vencida.

Además, 52 vehículos fueron removidos con grúa.

En las últimas 24 horas se reportaron 85 accidentes de tránsito, que dejaron 19 personas lesionadas y una víctima fatal. El fallecimiento ocurrió en la provincia de Panamá y se trató de un atropello.