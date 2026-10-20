Universidad de Panamá reforzará simulacros y capacitación ante emergencias

La Universidad de Panamá fortalecerá sus simulacros y programas de capacitación en gestión de riesgos para mejorar la preparación de estudiantes, docentes y personal administrativo ante posibles emergencias, informó el rector, Dr. José Emilio Moreno.

La medida se adopta tras el sismo del pasado 9 de octubre y las inspecciones técnicas realizadas en las instalaciones universitarias, en las que se determinó que las estructuras principales de los edificios no presentan daños significativos en columnas ni vigas. No obstante, se identificaron afectaciones en paredes internas y cielorrasos de algunas instalaciones.

Moreno destacó la importancia de reforzar la cultura de prevención dentro de la comunidad universitaria y recordó que, el día del movimiento telúrico, se desarrollaba un simulacro en la Facultad de Enfermería, experiencia que evidenció la importancia de conocer y aplicar los protocolos de evacuación.

Como parte de las medidas de seguridad, diez salones del Centro Regional Universitario de Coclé, utilizados por estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, permanecerán fuera de servicio debido a las grietas detectadas en sus paredes.

La Universidad de Panamá cuenta con 19 facultades y 10 centros regionales universitarios, por lo que la preparación ante situaciones de riesgo resulta fundamental para proteger a su comunidad académica y administrativa.

El rector también hizo un llamado al personal docente para que actúe con flexibilidad y solidaridad con los estudiantes cuyas familias resultaron afectadas por el sismo, especialmente aquellos que perdieron sus viviendas o tienen familiares en esa situación.