Universidades tomarán medidas para evitar diplomas falsificados

Las universidades públicas y privadas del país han comenzado a fortalecer sus mecanismos tecnológicos de verificación de títulos académicos para evitar que personas presenten diplomas falsos de especialidades o carreras que nunca cursaron. La medida surge tras los casos de documentación fraudulenta que ha logrado detectar el Ministerio de Educación (Meduca) en los últimos meses.

Al respecto, el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, explicó que “en función de los títulos falsos hemos establecido desde hace unos meses atrás los diplomas digitales. Con esta tecnología es muy difícil falsificar porque cada documento cuenta con un código QR que dirige a la plataforma de la institución, donde se puede verificar si la persona realmente estudió y durante qué período lo hizo”.

Flores agregó que “estamos tratando de realizar un convenio con el Meduca para que ellos no tengan que solicitar listados, sino que puedan ingresar directamente a la plataforma. La idea es digitalizar todos los diplomas para que personal autorizado de la entidad pueda corroborar la información de manera inmediata”.

Por su parte, el rector interino de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Pedro González, indicó que “ya tenemos un sistema de QR paralelo a la certificación de cada diploma. Este código aparece en el documento impreso y permite que cualquier persona o institución que reciba un título expedido por nuestra universidad pueda verificar que en efecto ese profesional cursó sus estudios con nosotros y acceder a la información alojada en nuestro servidor”.

Mientras tanto, el rector de la ISAE Universidad, Gustavo Mizraim González, informó, “creamos un registro de verificación de diplomas en nuestra página web. Allí existe un espacio al que cualquier persona puede acceder para corroborar la autenticidad de un título. Al ingresar los datos solicitados, el sistema indica si ese profesional forma parte de nuestra base de datos o no. El académico enfatizó que ante la creciente preocupación por la presentación de documentos fraudulentos decidimos implementar un sistema propio de validación en línea”.