UNPAC y la Universidad de Panamá inician diplomado en inglés aeronáutico para pilotos

La Unión Panameña de Aviadores Comerciales (UNPAC), en colaboración con el Centro de Lenguas de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, inició el primer Diplomado en Inglés Aeronáutico, una iniciativa académica orientada a fortalecer la preparación profesional de los aviadores panameños en materia de competencia lingüística especializada.

El diplomado, desarrollado bajo la alianza entre ambas instituciones, busca fortalecer las habilidades de comunicación aeronáutica de los pilotos, en concordancia con los estándares establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

El programa tiene una duración de 80 horas académicas en modalidad virtual. El primer grupo, conformado por 40 pilotos agremiados a la UNPAC, inició el 3 de marzo y finalizará el 11 de junio. Un segundo grupo comenzará el 31 de marzo y se extenderá hasta el 8 de julio.

La secretaria general de la UNPAC, Ilma Velásquez, señaló que esta iniciativa marca una nueva etapa en la preparación lingüística de los aviadores panameños, al fortalecer sus capacidades profesionales en un área clave para el ejercicio seguro y eficiente de la aviación.

El diplomado está estructurado en tres componentes: Inglés General, Inglés Aeronáutico y Componentes del Inglés Aeronáutico, enfocados en competencias como pronunciación, estructura, vocabulario, fluidez, comprensión e interacción para la comunicación efectiva en entornos operacionales de la aviación.

Estos componentes abarcan competencias lingüísticas esenciales para los aviadores, entre ellas pronunciación, estructura, vocabulario, fluidez, comprensión e interacción, todas orientadas al fortalecimiento de la comunicación efectiva en entornos operacionales de la aviación.

El programa académico busca que los pilotos consoliden y alcancen los niveles 5 y 6 de competencia lingüística establecidos por la OACI, estándares internacionales que garantizan una comunicación clara, precisa y eficaz, elemento fundamental para la seguridad operacional en la aviación.