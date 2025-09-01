UP certifica primera promoción del diplomado en Administración y Gestión de Bienes de PH

Un total de 29 estudiantes recibieron sus certificados como parte de la primera promoción del Diplomado en Administración y Gestión de Bienes de Propiedad Horizontal, organizado por el Instituto de Estudios Nacionales (IDEN) de la Universidad de Panamá.

El director del IDEN, Dr. Arístides Gómez, subrayó que este programa abre nuevas oportunidades de aprendizaje para enfrentar los retos de la vida en comunidad. “Muchas veces nos mudamos a edificios y desconocemos los reglamentos. Este diplomado brinda los conocimientos necesarios para comprender y atender los problemas que surgen en la gestión de la propiedad horizontal”, expresó.

El diplomado estuvo dirigido a administradores de propiedades horizontales, profesionales y público en general interesado en adquirir herramientas para la gestión de condominios, administración de presupuestos y actualización en temas legales, con énfasis en la Ley 284 de 2022.

Por su parte, Yadira Aguilar Gordón, coordinadora de Extensión y Docencia del IDEN, destacó que la iniciativa representa un aporte significativo en un tema de creciente relevancia social.

“Desde el Instituto de Estudios Nacionales hemos contribuido a capacitar a administradores en áreas como la gestión de condominios, el manejo presupuestario y la actualización normativa. Este esfuerzo nos posiciona como pioneros en la capacitación continua sobre un tema de gran actualidad”, afirmó.

Aguilar también resaltó que el diplomado coincidió con la reciente discusión en la Asamblea Nacional de un anteproyecto de ley que busca certificar formalmente a los administradores de propiedad horizontal, lo que refuerza la pertinencia de esta formación académica.