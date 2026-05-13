Vacunación contra sarampión continúa en instalaciones de salud de la CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que mantiene disponibles en todas sus instalaciones de salud las vacunas MR y MMR, utilizadas para proteger contra el sarampión, la rubéola y las paperas.

Las dosis están disponibles en hospitales, policlínicas, ULAPS y CAAPS a nivel nacional, según indicó la institución.

La coordinadora nacional del Programa Ampliado de Inmunización de la CSS, Ilka Castillo, explicó que el esquema nacional de vacunación establece que la vacuna MMR debe aplicarse a toda la población infantil menor de cinco años.

La especialista recordó que los niños deben recibir la primera dosis a los 12 meses de edad y un refuerzo a los 18 meses.

“Es importante que los padres verifiquen el estado de vacunación de sus hijos para garantizar que cuenten con las dosis correspondientes dentro del intervalo establecido”, señaló Castillo.

La funcionaria indicó además que, en caso de faltar alguna dosis, los acudientes pueden acudir a cualquier instalación de salud de la CSS para completar el esquema de vacunación.

Castillo también explicó que las personas mayores de 18 años y adultos mayores que no tengan evidencia de haber recibido previamente la vacuna MR pueden solicitar su aplicación en los centros de salud de la institución.

La CSS informó que la jornada de vacunación está abierta al público en general, aunque se prioriza la atención de niños menores de cinco años, adultos mayores y mujeres embarazadas.

Las personas que requieran aplicarse la vacuna contra el sarampión deberán presentar la tarjeta de vacunación y la cédula de identidad personal.