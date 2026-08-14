Nacionales

Ventura Vega Osorio: ¿quién es el nuevo titular del Meduca?

Ingeniero industrial y con experiencia en la administración pública y la política, Ventura Vega Osorio asumió ayer el Ministerio de Educación (Meduca) tras la renuncia de Lucy Molinar el pasado miércoles 12 de agosto

Ventura Vega Osorio: ¿quién es el nuevo titular del Meduca?
Ventura Vega Osorio: ¿quién es el nuevo titular del Meduca?
Ventura Vega Osorio: ¿quién es el nuevo titular del Meduca?
Ventura Vega Osorio: ¿quién es el nuevo titular del Meduca?
Ventura Vega Osorio: ¿quién es el nuevo titular del Meduca?
Thaylin Jiménez
14 de agosto de 2026

El licenciado Ventura Vega Osorio fue designado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, como nuevo ministro de Educación, tras la renuncia presentada por Lucy Molinar el miércoles 12 de agosto.

Vega Osorio tomó posesión del cargo ayer durante un acto celebrado en el Salón Amarillo del Palacio de las Garzas, en presencia del presidente Mulino y del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.

El nuevo titular del Ministerio de Educación es ingeniero industrial de profesión y cuenta con experiencia en la administración pública. Hasta su designación se desempeñaba como secretario general de la Contraloría General.

Vega Osorio tomó posesión ayer y durante sus primeras declaraciones desde la presidencia destacó: “Tenemos que ponerle atención especial a todo lo que es infraestructura, con lo que está pendiente, que hay muchos proyectos pendientes, buscar y apoyar para que se terminen”.

Sobre su preparación para el cargo destacó que “nadie estudia para ser ministro, no hay ninguna carrera en la universidad para ser ministro ni director de ninguna entidad, lo que se necesita en este ministerio es saber escuchar, tener paciencia y diálogo, y yo tengo esas cualidades”.

  • $!Ventura Vega Osorio: ¿quién es el nuevo titular del Meduca?
  • $!Ventura Vega Osorio: ¿quién es el nuevo titular del Meduca?
  • $!Ventura Vega Osorio: ¿quién es el nuevo titular del Meduca?
Trayectoria en el sector público

2010. Ejerció como director Administrativo y de Finanzas del Ministerio de Seguridad Pública .

2011. Vega Osorio fue viceministro encargado del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg).

2012. Fue designado director general de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

2024. Actuó como coordinador y puente de comunicación directa del Ejecutivo con los diputados.

2025. Fungió como secretario general de la Contraloría General durante la gestión del contralor Anel Flores.

“Los que nos interesa es que haya un desarrollo positivo en la educación panameña, y que todos colaboremos para que la persona que pongan tenga éxito”.

“El ministro debe tener una agenda de las prioridades de la gestión y un diagnóstico real del sistema educativo y ejecutar las obras de infraestructura de las escuelas”.

“Pido al nuevo ministro que investigue la licitación sobre el servicio de traslado de docentes en helicóptero y avión, que está en Panamá Compra, porque se le está dando a una sola empresa”.

Tags:
designación
|
Ventura vega Osorio
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR