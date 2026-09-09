Vigilia en David por reclutados en guerra de Rusia-Ucrania

L.Rodríguez | A casi dos meses de perder comunicación con un grupo de jóvenes chiricanos que partió hacia Rusia, las familias viven en completa zozobra ante la falta de respuestas oficiales. Para exigir información y visibilizar su angustia, organizan una vigilia este viernes 11 de septiembre.

Lineth Ho Grajales, abuela de uno de los enlistados, Jorge Enrique Pérez, relató entre sollozos la incertidumbre que atraviesan los allegados. “Estamos en el aire, no sabemos ni a dónde acudir, ni qué hacer. Ni siquiera sabemos quién fue el que los invitó para allá”, expresó sobre los jóvenes, todos origen chiricano.

Hasta el momento, los esfuerzos por obtener asistencia gubernamental han sido infructuosos. Según relató la abuela, la familia intentó canalizar el caso a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde, señaló, les habrían indicado que las opciones diplomáticas son limitadas debido a que los muchachos firmaron un contrato de manera voluntaria.

Por ello, las familias convocan a la comunidad a una vigilia este viernes a las 6:00 p.m. en la Iglesia Sagrada Familia, de David, cerca del Parque Cervantes.