William González toma posesión como nuevo viceministro administrativo del Meduca

El presidente de la República, José Raúl Mulino, designó a William Rafael González como nuevo viceministro administrativo del Ministerio de Educación (Meduca).

González tomó posesión del cargo este miércoles en el Palacio de las Garzas, durante un acto encabezado por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac. En la ceremonia estuvieron como testigos el ministro de Educación, Ventura Vega, y el contralor general de la República, Anel Flores.

El nuevo viceministro administrativo, de 50 años, cuenta con experiencia en diferentes instituciones del Estado. Entre los cargos que ha ocupado se encuentran el de viceministro de Obras Públicas, director nacional de Comercio del Ministerio de Comercio e Industrias, director de Planificación de Pandeportes y director general de Comercio Interior.

En el ámbito académico, González es licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit) y posee una Maestría en Docencia Superior de la Universidad Latina.