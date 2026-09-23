Opinión

Acodeco debe defender al pueblo, no observar

Acodeco debe defender al pueblo, no observar
René Díaz Martínez
23 de septiembre de 2026

La Acodeco no fue creada para ser una oficina que recibe quejas y entrega respuestas tardías. Su misión es defender al consumidor panameño frente a abusos, engaños, precios injustificados, publicidad falsa, contratos abusivos y prácticas que golpean directamente el bolsillo de las familias.

Cada aumento sin explicación, cada producto vencido, cada servicio cobrado sin cumplir y cada comerciante que se aprovecha de la necesidad del pueblo debe encontrar una autoridad firme, presente y capaz de sancionar. El panameño no puede sentirse abandonado cuando reclama lo que le pertenece por derecho: respeto, información clara y un trato justo.

Acodeco debe salir de las oficinas y estar en los barrios, mercados, supermercados, estaciones de combustible, comercios y plataformas digitales. Debe publicar inspecciones, multas, reincidencias y resultados concretos, para que el ciudadano sepa quién cumple y quién juega con su dinero.

No queremos operativos para la foto ni comunicados que se pierden al día siguiente. Queremos protección real, sanciones efectivas y seguimiento hasta que se corrija el abuso.

Defender al consumidor no es un favor político: es una obligación del Estado. Panamá merece una Acodeco valiente, transparente y del lado de la gente.

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