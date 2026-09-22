Opinión

¿Adiós apagones?

¿Adiós apagones?
¿Adiós apagones?
AFP | Aerogeneradores en funcionamiento en parque eólico.
Víctor Saturno
22 de septiembre de 2026

Un país se mide por lo que ocurre cuando falla lo esencial. Panamá lo comprobó la noche del sábado 12 de septiembre: la salida súbita de la Generadora Gatún, unos 600 megavatios, dejó a oscuras a más de 375 mil clientes en Panamá, Panamá Oeste y Coclé, y no fue la primera vez; tampoco será la última si no se toman medidas correctivas.

Cuando se va la luz, se detienen las líneas del Metro y miles de pasajeros quedan atrapados; los turistas que llega a Tocumen, principal centro de conexiones de la región, se encuentran con una ciudad a oscuras. En los hogares, la comida congelada se echa a perder en la refrigeradora y, cuando la energía regresa con fluctuaciones de voltaje, se queman los electrodomésticos sin protección. Un apagón no es una molestia pasajera: paraliza la movilidad, la puerta de entrada del país y la vida e ingresos de miles de familias.

La matriz eléctrica, entonces, no es un tema de especialistas: es decidir si Panamá funciona cuando algo falla.

Y el clima también juega en contra. Los pronósticos de un El Niño potencialmente muy fuerte anticipan menos lluvia, embalses más bajos y menos hidroelectricidad. Depender de un solo recurso ya no es una opción.

La primera respuesta está en el sol y el viento. Panamá tiene sol abundante y viento aprovechable, sobre todo en la estación seca, justo cuando el agua escasea. Hoy son la manera más barata de agregar energía nueva, y cada megavatio reduce la exposición a la sequía y a los combustibles importados.

Pero las renovables son variables. La solar desaparece al anochecer, cuando la demanda alcanza su máximo, y el viento no siempre acompaña. Apostar solo a ellas es apostar a que el clima coopere. Y el clima no firma contratos.

Ahí entra el gas natural. Las plantas a gas arrancan con rapidez y sostienen la red cuando el sol y el viento no alcanzan. No se trata de hacer del gas la base del sistema, sino el seguro de firmeza que permite crecer en renovables. Gatún deja una lección adicional: concentrar 600 megavatios en una sola planta es un riesgo, y la firmeza debe repartirse entre varias unidades y reservas que respondan en segundos.

La fórmula es clara: renovables hibridadas con bancos de baterías para abaratar y limpiar la matriz; gas con respaldo de baterías para la potencia firme; y, nuevamente, baterías para trasladar energía entre horas y responder en segundos. Juntas resisten tanto la sequía como el anochecer.

Lo que falta no es tecnología, sino decisiones. Las licitaciones de potencia y energía de 2027 deberían contratar capacidad firme hibrida (eólica y solar, con baterías) para enfrentar la horas criticas, y evaluar no solo el precio, sino la disponibilidad y la velocidad de respuesta en caso como el de Gatún. Hace falta, además, previsibilidad regulatoria: reglas claras de conexión y remuneración por potencia; la incertidumbre la paga el usuario en su factura.

Panamá ya conoció sus vulnerabilidades a oscuras; no puede seguir descubriéndolas apagón tras apagón.

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