Aprovechar el tiempo en clase

Respecto a las pérdidas económicas es posible encontrar la forma de ejecutar planes de recuperación y mitigación de las afectaciones, en muchas ocasiones. Sin embargo, es difícil recuperar el tiempo perdido en las aulas de clases. Aunque en cualquier escenario lo perdido ya está perdido. Como estudiantes, se debe tratar de aprovechar el tiempo al máximo.

Una vez más la realidad muestra lo importante que es no perder el tiempo. Más de 20 días sin clases en sector oficial se traduce en un sin número de afectaciones. Quizás actualmente, no se pueden visualizar ese impacta negativo, pero de que lo tiene, lo tiene.

Pese a que el mundo, te pueda decir, que no vale la pena estudiar. No hay nada más necesario en esta tierra. Claro, ser amigo de alguien, puede ser una solución momentánea o según muchos, garantizarte un puesto de trabajo. Pero lo que tú has aprendido, por lo que te has preparado, siempre será tuyo y nadie podrá cuestionarlo. Estar en un salón de clase, intercambiar ideas, conocimientos e información, en fin, estudiar te traerá muchos beneficios. Asistir a clases en muchas ocasiones puede no ser muy atractivo, pero es la mejor decisión. Es una decisión que haces por ti mismo. Un simple factor y uno de los requisitos más importantes para conocer el éxito. Retomar las clases no es solo una cuestión educativa. La escuela, como institución, juega un papel muy relevante en el desarrollo de niños y jóvenes, brinda experiencias, progresivo conocimiento, desarrollo de habilidades blandas, aprenden a trabajar en equipo y a convivir. Ahora de vuelta a las aulas, la misión es fortalecer la educación y aprovechar cada sacrificio realizado. La educación no es barata y de alguna u otra involucra sacrificios; monetarios o no.

* Periodista.