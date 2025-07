Camina con la esperanza en tu corazón

«Camina, camina. Con esperanza en tu corazón y nunca caminarás solo. Nunca caminarás solo» Estribillo de Fearless -Pink Floyd, banda de rock británica, fundada en Londres en 1965-

Para aquellos que apenas me conocen, he tenido la experiencia luego de mi divorcio, de viajar en solitario por Centroamérica en varias ocasiones. Que como toda aventura se convirtió en la experiencia más enriquecedora de toda mi vida. Esta me permitió salir de mi zona de confort, conectando con diferentes culturas y personas y ampliar mis horizontes.

Viajar en solitario nos obliga a enfrentar distintos desafíos, desarrollando la resiliencia y la capacidad de tomar nuevas decisiones y retos. «Dices que la montaña es demasiado empinada para subirla, sé que te gustaría verme intentarlo. Tú eliges el lugar y yo elegiré la ocasión y la subiré a mi manera y en el momento adecuado»

Tuve momentos de reflexión, soledad, tristeza, nostalgia y autoconocimiento, donde descubrí mis fortalezas y debilidades, ganando confianza cada día, cambiando el rumbo de mi vida.

Cada desafío me brindó la oportunidad de confiar en mis instintos, el beneficio de crecer y la libertad de vivir. «Así pues, no dudes en subir la montaña en el momento adecuado».

* Docente.