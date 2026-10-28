La práctica del ahorro por parte de los niños y jóvenes se ha ido diluyendo. Desde la casa, escuelas y colegios, siempre había una campaña para que cada uno ahorrara algo de los centavos que llegaban a sus manos.

El hábito del ahorro es una de las competencias financieras más determinantes para la estabilidad personal, familiar y económica a largo plazo. Lejos de ser simplemente el acto de guardar el dinero que sobra, ahorrar es una decisión consciente y disciplinada sobre el uso de recursos para construir libertad y resguardo futuro.

La importancia del ahorro radica en su capacidad para ofrecer seguridad inmediata y oportunidades de crecimiento personal y profesional. Permite afrontar imprevistos como emergencias médicas, reparaciones del hogar, desempleo momentáneo, sin recurrir al endeudamiento o al estrés financiero.

También facilita la consecución de objetivos a corto, mediano y largo plazo como comprar una vivienda, pagar estudios, realizar un viaje o emprender un negocio. Ahorrar permite realizar compras importantes de contado o dar un enganche elevado, evitando los altos intereses y las trampas del crédito innecesario

“Un centavo ahorrado es un centavo ganado”; la frase es de Benjamin Franklin uno de los fundadores de USA. “A penny saved is two pence clear, en su famoso Almanaque del pobre Richard (Poor Richard’s Almanack.

De hecho, Franklin creía tanto en el concepto de que el dinero ahorrado trabaja por sí mismo, que al morir dejó un fondo de 1,000 libras tanto a Boston como a Filadelfia en USA, bajo la condición de que no se tocara en 200 años.