Ciudad sin ley ni orden

La llegada del mes de diciembre y los caóticos tranques en calles y vías en el área metropolitana, sólo ratifica lo que diariamente muchos ciudadanos comentan sobre la terrible anarquía en la operación del sistema de tránsito vehicular. Entre estas anomalías y ausencia de autoridad está: la nula señalización (pintura) en las calles y avenidas de la ciudad capital.

El caos diario y manejo desordenado de los mensajeros en motos circulando a su antojo entre las filas de autos, provocan constantes accidentes, rompiendo retrovisores, chocando y rayando autos. Es el común denominador de todos los días sin que ninguna autoridad (?) detenga este diario Vía Crucis de usuarios de las vías públicas. Como colofón a esta anarquía los ciudadanos deben enfrentarse, a toda hora, a camiones de carga pesada que convierten a nuestros barrios y vías, en un infierno de ruidos escandalosos desde tempranas horas de la madrugada todos los días de la semana. Estamos ante una anarquía donde no existe norma ni conducta que proteja al ciudadano responsable; y ante un reglamento fallido y autoridades incompetentes. Vivimos en una ciudad entregada al desorden total “leseferista”; donde el poco importa de las autoridades conduce a una reiterada actitud irresponsable de ciertos “ciudadanos”. A la agencia que tiene a su cargo esta tarea, hay que recordarle que no todo es cobrar y hacer negocio; también la tarea es hacer docencia con autoridad. * Periodista y docente.