CONEXA 2026: Espacio de ciencia y sensibilidad humana

El Congreso de Investigación, Participación Ciudadana y Salud Mental, CONEXA 2026 está en el occidente del país y se consolida como un faro de conocimiento que reúne a especialistas en salud pública y ciencias sociales. Más que un encuentro académico, es un espacio de profunda sensibilidad humana diseñado para fortalecer la investigación, la cultura científica y nuestros valores fundamentales.

En un momento crucial, CONEXA nos invita a reflexionar sobre las realidades complejas que marcan el pulso del país y del mundo. El congreso aborda con valentía desafíos críticos de la salud mental contemporánea, tales como la dependencia química, la depresión y la ansiedad, cruzando fronteras hacia temas determinantes como las drogas, los delitos y la violencia.

La verdadera grandeza de este foro radica en su naturaleza inclusiva y participativa: es un llamado a la acción donde cada ciudadano y profesional puede aportar desde su trinchera. CONEXA no solo conecta saberes y personas; nos otorga la oportunidad invaluable de mirarnos al espejo, comprender el entorno y cohabitar el sufrimiento humano desde la empatía. Es, en definitiva, el puente necesario hacia un futuro más saludable, justo y solidario