Crecer y madurar también es asumir el pasado

Hay quienes dicen que las personas cambian, y es cierto. Con el tiempo se madura, se aprende de los errores y se entiende mejor la vida. Nadie debería ser condenado para siempre por una mala decisión. Sin embargo, también es verdad que el pasado habla por nosotros, incluso cuando intentamos dejarlo atrás. Por eso, cada acción que hacemos desde niños, adolescentes o jóvenes merece atención, porque tarde o temprano puede regresar.

Antes, muchas equivocaciones quedaban entre un pequeño círculo. Hoy no. Las redes sociales han convertido cada publicación, comentario o video en una huella permanente. Lo que parece una broma inocente a los 15 años puede convertirse en un obstáculo a los 20 o más. Vivimos en una época donde todo queda guardado, compartido y muchas veces juzgado sin contexto.

Cambiar está bien. Evolucionar también. Pero no se puede pedir un futuro distinto si nunca se tuvo cuidado con las decisiones del pasado. La libertad de expresarse no elimina la responsabilidad sobre lo que se publica. Quizás por eso hace falta enseñar más conciencia digital y menos impulso momentáneo. Porque al final, aunque las personas sí puedan transformarse, es rara la vez que el internet olvida. * Periodista.