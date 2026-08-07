Cuando falla el autocontrol, también falla el Estado

No son los conflictos los que revelan el carácter de un servidor público, sino la forma en que decide responder a ellos. La verdadera autoridad no se impone con fuerza; se sostiene sobre la regulación emocional, el criterio y la capacidad de contener la violencia, incluso cuando es provocada.El reciente episodio que hoy conmociona al país debería trascender el debate sobre un hecho aislado para abrir una discusión más profunda: la salud mental de quienes ejercen funciones públicas. Administrar el Estado también implica administrar emociones. Un uniforme no solo confiere facultades legales; exige madurez psicológica, tolerancia a la frustración y un compromiso ético con la dignidad humana.Panamá necesita que el ingreso a la función pública responda al mérito, la idoneidad y la estabilidad emocional, no a intereses políticos. Quienes portan autoridad, especialmente los cuerpos de seguridad municipal, deben someterse periódicamente a evaluaciones psicológicas rigurosas que permitan detectar desregulación emocional, consumo de sustancias, alteraciones del control de impulsos o cualquier condición que comprometa la seguridad de la ciudadanía y la integridad institucional.La salud mental no es un requisito accesorio; es el cimiento invisible de un servicio público verdaderamente humano. Cuando el autocontrol desaparece, la autoridad pierde legitimidad y el Estado comienza a fallar en su misión más esencial: proteger a las personas.