Cultura IA-Inteligencia Artificial: el nuevo liderazgo

La inteligencia artificial (IA) no solo redefine modelos de negocio; redefine a las personas que los hacen posibles. En las empresas más visionarias, el aprendizaje en IA dejó de ser una opción táctica para convertirse en un mandato estratégico. No se trata de acumular certificaciones, sino de crear una cultura donde cada colaborador entienda cómo la tecnología, y especialmente la inteligencia artificial, amplifica su talento y acelera el propósito colectivo.

Las cifras lo confirman. Un altísimo porcentaje de las organizaciones en nuestros países enfrenta escasez de habilidades digitales, pero las que invierten en formación continua muestran importantes indicadores de innovación y altos niveles de retención. Sin embargo, el desafío no es técnico, es cultural. Requiere líderes capaces de liberar tiempo, presupuestos y egos para que la curiosidad vuelva a ocupar el centro del trabajo.

Convertir la capacitación en una estrategia de negocio implica alinear las habilidades con los resultados financieros, medir su impacto y celebrar cada avance como un logro de rentabilidad. Las organizaciones que logren integrar el aprendizaje en su ADN serán las que no solo sobrevivan a la era de la IA, sino las que la definan.* Consultor en Transformación Digital.