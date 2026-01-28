De nunca acabar, la falta de estacionamientos

Cada día se convierte en una situación difícil, y molestia para el conductor, lograr estacionar el auto por la falta de espacio público. Al acudir a una diligencia en cualquier entidad privada o atender un trámite, en una institución estatal usted tiene que mentalizarse a enfrentar una batalla. Es como ensillar un gallote.

Sin embargo, no queda otra alternativa que pagar en los estacionamientos privados, con una tarifa altísima. En los centros comerciales si usted va de compra, en algunos, esta es la modalidad, para lo cual a la compra hay que sumarle el costo del estacionamiento.

La odisea no termina. Hay otros juega vivos que colocan conos para garantizar ese estacionamiento público con la complicidad de los conocidos “bien cuidao”.

Aunque la alcaldía capitalina ha logrado controlar esta mala práctica, en algunos sitios los “bien cuidao” se mantienen camuflados y cobran, y de no pagarle usted puede atenerse a cualquier cosa.

Las constantes denuncias de los autos mal estacionados en las aceras como las ha hecho el colega James Aparicio, podemos decir que es por la falta de estacionamientos públicos, en sectores como el Corregimiento de San Francisco, Bella Vista, Marbella y otros lugares de movimiento comercial.

Aunque esta mala práctica no hay que justificarla, el ciudadano tiene que tener conciencia cívica en no perjudicar a terceros. * El autor es periodista.