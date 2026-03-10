Despiden a uno de los iconos de la Salsa

La composición musical La murga de Panamá, creación del maestro y cantautor fallecido Willie Colón, fue el tema que se entonó en su funeral a la salida del féretro de la Catedral San Patricio en Nueva York, el pasado lunes.



Un grupo de músicos con trombones interpretó esta melodía icono para Panamá, mientras que el ataúd era llevado en hombros hasta el carro fúnebre, por fanáticos y amistades del artista, según reportaron medios internacionales.

Panamá le abrió las puertas en una de las primeras presentaciones de la orquesta de Willie Colón y su estelar cantante Héctor Lavoe, fue para los Carnavales de los años 1970, en que se recuerda la presentación en la televisora Canal 2, logrando cautivar a los amantes de la música de salsa.

Willie Colón se presentó en esos recordados Carnavales de 1970 en el toldo “Ven pa’ Ca” que se ubicó en la calle 11 y media del Corregimiento de Río Abajo, también lo realizó en la Plaza 5 de Mayo, dejando marcadas huellas para la historia estas presentaciones.

La emblemática melodía La murga de Panamá, es una de las favoritas y bailable en toda fiesta y es cómo el himno de los Carnavales . La música de salsa pierde a uno de los grandes intérpretes que desde muy joven se convirtió en un fenómeno. A los 75 años de edad fallece y deja un espacio que será muy difícil de llenar.

Unas de las composiciones más recordadas y sonabas en las emisoras “Idilio”, el “Gran Varón”, “Llegó la Banda” y otras muchas más quedarán en la memoria de los salseros de acero. Willie Colón deja un legado revolucionando la música de salsa.

Los panameños guardamos grandes recuerdos de ese binomio compuesto por el actor y cantautor panameño Rubén Blades y Willie Colón, sus álbumes Maestra Vida (1980), Metiendo Manos (1977) y Siembra (1978), los temas eran vivencias urbanas y transformaron el mundo de la salsa.



* El autor es periodista.