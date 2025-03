Despierta el amor por alguien

Estoy en la espera del sonido de tus palabras y que en la lentitud del tiempo pueda acariciar mis ilusiones, confío que algún día, deje atrás las sombras de mis temores y que juntos plantemos flores en el edén de nuestros corazones.

Por si no lo sabías, podría ser la persona en la faz de la tierra que te ame y aprecie por lo maravillosa que eres, en cada pensamiento y en cada instante.

El verdadero amor no chantajea, no agobia, no es prematuro ni inoportuno, es pausado en los tiempos, cuidadoso y valiente.

Decía Yogananda [yogui y gurú hinduista, 1893-1952]: «Si lo percibes en tu interior, no podrás dejar nunca de buscarlo», amor no llames amor, al que no te corresponde, pero no hay materia donde imprima forma el favor, naturaleza en rigor, conservo tantas edades, correspondiendo amistades, pero no hay animal perfecto, si no asiste a su concepto, la unión de dos voluntades.

El verdadero amor solo conoce un solo lenguaje...el del corazón, un amor profundo, valiente y desinteresado.

La honestidad en el amor siempre será la mejor inversión en pareja; porqué fomenta y fortalece la comunicación, fomenta la intimidad, construye la confianza y resuelve problemas.

Un día sabrás por qué guardé silencio cuando quería gritar tú nombre...

* Docente.