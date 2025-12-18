Diciembre, entre tranques y accidentes

El mes de diciembre es conocido por el aumento de tranques y accidentes viales, debido a las festividades de fin de año. Estas semanas, el tráfico se ha incrementado demasiado, debido, en buena medida, por compras para hacerle frente a la Navidad, por lo que solo toca armarse de paciencia. Y los conductores a practicar la prudencia al transitar por las vías y no estar manejando como si no le importara su vida ni mucho menos la de los peatones. Se han reportado demasiados accidentes de tránsito, últimamente, y de todo tipo, e incluso las autoridades han señalado un repunte de choques, y en este mes se nota que va empeorado, así que el llamado es tomar las medidas de precaución. A lo anterior se agrega el consumo de alcohol, incrementando riesgos de choques viales (especialmente en noches y madrugadas). Siempre recuerde que estas fiestas de fin de año son para compartir en familia y lo que menos se quiere es luto. También, se suman los incendios por decoración y pirotecnia, y accidentes domésticos. Cuiden muchos a los niños en especial, recuerde que la pirotecnia no es juego y les puede causar lesiones irreversibles. * Periodista.