Diciembre y la necesidad de reforzar la vigilancia ciudadana

A partir de este fin de semana, inicia la temporada de compras típica del mes de diciembre. El pago del décimo tercer mes, bonificaciones y el desembolso de ahorros, impulsan el movimiento comercial.

Para muchos, esta época representa una inyección económica que permite ponerse al día con gastos o disfrutar de un merecido descanso. Sin embargo, esta época también trae consigo un aumento de la inseguridad en las calles, especialmente por la presencia de las conocidas “cancheras”, que buscan aprovechar el movimiento y la distracción de las personas.

Es importante recordar que diciembre no solo es un mes de celebración, sino también de responsabilidad. La emoción de recibir dinero extra no debe hacernos bajar la guardia. Hay que estar atentos al retirar efectivo de los cajeros, evitar contar dinero en lugares públicos y de ser posible, preferir métodos de pago electrónicos. Además, caminar acompañado, variar las rutas habituales y mantenerse alerta puede marcar la diferencia.

La seguridad personal no debe dejarse de lado por el espíritu festivo. Disfrutar de diciembre es posible, siempre y cuando se haga con precaución. Al final, la idea es cerrar el año con tranquilidad, celebrando lo bueno que llega sin lamentar descuidos evitables.