EDITORIAL : Además del toque de queda

El distrito de Antón en la provincia de Coclé, declaró el toque de queda y en el distrito de San Miguelito se podría anunciar una medida similar en varios de sus corregimientos.

Se trata de una medida de policía y control que ordenan los municipios cuando consideran que la situación de orden público o la delincuencia común es peligrosamente alta.

El toque de queda es, sin lugar a dudas, una herramienta, pero su efecto es que castiga a los buenos que son la mayoría porque los delincuentes lo evaden o cometen sus fechorías en otras horas del día.

Para que el toque de queda logre resultados decisivos, se necesita que la justicia y las agencia de la ley identifiquen, judicialicen condenen y saquen de las calles a todos los delincuentes, en particular aquellos que trafican drogas, dirigen pandillas, las integran o se dedican al sicariato.