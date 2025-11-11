EDITORIAL : Combatir la violencia

A todos los niveles de la sociedad se ha hecho urgente combatir y reducir la violencia en todas su formas, en particular la criminal.

Los delitos violentos y la intolerancia han ido creciendo en los últimos treinta años, de manera exponencial, poniendo en jaque decenas de programas de seguridad que se han anunciado en cada quinquenio de gobierno.

Se trata de una batalla interna que tiene causas diversas: educación, debilidad en el hogar, desempleo, narcotráfico y debilidad en la acción contundente de las agencias de la ley.

La legalidad con que operan las autoridades se dificulta con la libertad que tienen los delincuentes para actuar y las normas que perece, tienden a favorecer al maleante.

Para detener esta espiral, el compromiso activo pasada por mejores leyes, más recursos y mano dura permanente.