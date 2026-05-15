EDITORIAL : ¿Cómo controlar a las pandillas?

Los ministerios de Seguridad y Gobierno, así como la Policía Nacional y las fiscalía respectivas se han lanzado a combatir a las 180 pandillas criminales que han sido identificadas como responsables del tráfico de drogas, los crímenes cometidos por sicarios y gran número de actividades delincuenciales que ocurren en el país. Es un titánico esfuerzo que a pesar de sus resultados, en capturas de drogas, arrestos y condenas, no parece ser suficiente. Es un fenómeno global que enfrentan México, Colombia, Ecuador y otras naciones cercanas con amplias costas y que son rutas usadas por la mafia para trasegar cocaína y otros estupefacientes. La Asamblea Nacional tiene que considerar leyes más amplias y estrictas para que las autoridades y agencias de la ley aumenten los operativos, así como los resultados finales.