EDITORIAL : Computadoras en las escuelas

La inversión en tecnología en las escuelas es, sin lugar a duda, un paso importante para impactar en la calidad de la educación de miles de jóvenes, en particular los que asisten a colegios públicos.

El ministerio de Educación adelanta, desde el año pasado, un proyecto para entregar a estudiantes y educadores, computadoras portátiles que permitan insertarlos en la modernidad, teniendo acceso al internet, la tecnología, inteligencia artificial y los conocimientos.

Internet de alta velocidad, buenas computadoras y acceso a los principales programas que abren las puertas del conocimiento tienen que recibir un amplio respaldo del sector magisterial, los padres de familia y también de los propios estudiantes.

La tecnología, bien utilizada, abre puertas. Hay que aprovechar las oportunidades.