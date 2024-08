EDITORIAL: Deber ciudadano

Lograr que los ciudadanos cumplan con sus deberes cívicos parece difícil. Asuntos como pagar a tiempo las cuentas, por los servicios públicos que reciben, la colocación de la basura el día correcto y en los lugares adecuados, no estacionarse en zonas prohibidas o manejar en el carril que corresponde se ha vuelto una dificultad.

La única manera para lograr una entendimiento, hay que sancionar a quien no esté conectado con la realidad. ¿Por qué los panameños si cubren las deudas que acumulan por el consumo de la electricidad y no así con otros servicios? Es una razón muy simple: si no pagas, te quedas a oscuras.

Paralelo a ello, hay que lanzar sendas campañas de educación y orientación, dirigidas a los consumidores para que entiendan cuáles son sus responsabilidades.

Si cada uno cumple con lo que le corresponde, sin apremio alguno, tendremos un mejor país.