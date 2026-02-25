EDITORIAL : Decisiones correctas

El cumplimiento del fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que puso fin al contrato del Estado con Panamá Ports Company (PPC) abrió el camino para que se pueda licitar en los próximos 18 meses un contrato para cada puerto (Balboa y Cristóbal), por los próximos veinte años. La relación con PPC estuvo plagada de reclamos, denuncias y demandas por una relación que no representó los mejores intereses del país. Lo que ocurra ahora estará vinculado a que cada decisión y paso que se tomen cumplan con la ley y una estricta supervisión de lo que dice la Constitución Nacional sobre los contratos y concesiones a largo plazo. En este momento, la comunidad portuaria y logística internacional recibe un claro mensaje de seriedad y estabilidad con el manejo de los puertos nacionales.